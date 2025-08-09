Mermer Ocağında İş Kazası: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki mermer ocağında 25 gün önce işe başlayan maden mühendisi Selman İlkel, iş makinesinden düşen 3 tonluk mermer bloğun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki mermer ocağında 25 gün önce işe başlayan maden mühendisi Selman İlkel (33), iş makinesinden düşen 3 tonluk mermer bloğun altında kalıp, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Beyşehir ilçesi Gökçimen Mahallesi'ndeki mermer ocağında meydana geldi. İddiaya göre; Hatay'dan 25 gün önce gelip işe başlayan maden mühendisi Selman İlkel, şantiyede çalışırken iş makinesinden kantara konulurken, kepçeden düşen bloğun altında kaldı. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, İlkel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından Selman İlkel'in cansız bedeni, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR, (Konya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
