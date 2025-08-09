Mermer Blokunun Altında Kalan Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen iş kazasında, 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel, üzerine düşen yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer blok nedeniyle hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başlayan maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel'in üzerine, iş makinesinin kepçesindeki mermer blok düştü.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermerin altında kalan İlkel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
