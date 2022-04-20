Merkezi bölgeye hizmet etmeye devam ediyor

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi ile Beyendik Belediyesi arasında sokak hayvanlarına yönelik hizmet protokolü imzalandı.

20 Nisan 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen, saat 14.00'te başlayan ve Keşan Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvcaıoğlu, Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek, Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru, Veteriner Hekimi Hasan Nural, KE-HAYKO (Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci katıldı.

İmza töreninde konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, protokol kapsamında Beyendik Belediyesi'nin, sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden alacağını bildirdi.

Beyendik Belediyesi ile sokak hayvanlarına yönelik işbirliği içinde çalışacaklarını belirten Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizi bölgeye hizmet edecek şekilde planlamıştık. Bu tesisi bölge olarak hep birlikte kullanacağız. Keşan olarak komşu ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz ile bir bütünüz. Bölgemizde tüm canlıların sağlığı ve bakımı için işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Beyendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek de işbirliği içinde sokak canlarını korumak amacında olduklarını dile getirdi ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

Nüfusu 25 binin altında olan belediyeler sokak hayvanlarını en yakın barınağa getirebiliyorlar.

Beyendik Belediyesi de imzalanan protokol kapsamında Keşan Belediyesi'ne sokak hayvanlarını getirecek, kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemlerini tamamladıktan sonra geri alacak.

Konuşmaların ardından Helvacıoğlu ve Örnek hizmet protokolünü imzaladı.

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