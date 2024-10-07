Merkezefendi Kent Tiyatrosu'ndan 'Palyaço Dodo'nun Okyanus Sirki' Büyük İlgi Gördü

(DENİZLİ) - Denizli'de Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından ilk kez sahnelenen "Palyaço Dodo'nun Okyanus Sirki" isimli çocuk tiyatro oyunu izleyici ile buluştu.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, hem yetişkinler hem de çocuklar için oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Palyaço Dodo'nun Okyanus Sirki" isimli tiyatro oyunu tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gördü. Tiyatro oyuncuları performanslarıyla çocuklar ile ailelerine keyifli anlar yaşattı.

Minikler, keyifle izledikleri oyunla doğaya saygı, çevre temizliği, dostluk ve arkadaşlık gibi değerleri eğlenerek öğrendi. Oyun sonunda tiyatro ekibi, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.