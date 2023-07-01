Merkezefendi Halk Süt Projesi ile Çocuklara Doğal Süt Ulaştırılıyor

Merkezefendi Belediyesi'nin başlattığı 'Merkezefendi Halk Süt' projesi ile 2 ile 5 yaş arasındaki her dört çocuktan üçüne doğal süt ulaştırılıyor. Projeyle yerli üreticiye de destek sağlanıyor. Ailelerin bütçelerine katkı sağlanıyor.

'Merkezefendi Halk Süt' projesi ile 2 ile 5 yaş arasındaki her dört çocuktan üçüne doğal süt ulaştırılıyor. Projeyle yerli üreticiye de destek sağlanıyor.

Merkezefendi Belediyesi'nin çocukları lezzetli ve doğal sütle buluşturmak amacıyla başlattığı 'Merkezefendi Halk Süt' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Sütün toptan ve perakende fiyatının arttığı zorlu şartlarda, her ay 40 ton sağlıklı ve doğal süt, ücretsiz olarak, ekipler tarafından Merkezefendili çocuklara ulaştırılıyor.

YERLİ ÜRETİCİYE BÜYÜK DESTEK

Merkezefendi Belediyesi, projeyle süt üreticilerine de destek oluyor. Yem desteği ile üreticilerin bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlayan Belediye, binlerce litre sütü yerli üreticiden alarak bütçelerine katkı sağlıyor.

AİLELERİN BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR

Çocukların, ailelerin ve üreticilerin yüzünü güldüren 'Merkezefendi Halk Süt' projesi ile ailelerin bütçelerine aylık 1 milyon 500 bin TL destek sağlanıyor.

EN ÇOK SÜT DAĞITAN İKİNCİ BELEDİYE

Merkezefendi Belediyesi, Türkiye genelinde nüfusa oranla çocuklara en çok süt desteğinde bulunan ikinci belediye olma özelliğini de sürdürüyor.