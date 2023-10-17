Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Merkezefendi Halk Süt' projesi, 4 yaşına girdi. Proje kapsamında, Merkezefendi'deki 2 ile 5 yaş arasındaki her dört çocuktan üçüne ücretsiz doğal süt dağıtılıyor. Ayrıca proje, yerli üreticilere de destek sağlayarak ailelerin bütçelerine katkıda bulunuyor.

Merkezefendi'deki 2 ile 5 yaş arasındaki her dört çocuktan üçünün ücretsiz doğal süt içmesine destek olan ' Merkezefendi Halk Süt' 4 yaşına girdi.

Denizli'de sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede birçok hizmet gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. 2019 yılında hayata geçirilen, ilçedeki 2 ile 5 yaş arasındaki her dört çocuktan üçünün, lezzetli ve doğal süt içmesini sağlayan 'Merkezefendi Halk Süt' projesi 4 yaşında. Alım gücünün azaldığı ve ürün fiyatlarının arttığı dönemde 4 yıldır ücretsiz olarak çocuklara ulaştırılıyor. Merkezefendili çocuklar için her ay ücretsiz yaklaşık 40 bin litre lezzetli ve doğal süt, ekipler tarafından hanelere teslim ediliyor. 4 yılda toplam 1 milyon 500 bin litrenin üzerinde 'Merkezefendi Halk Süt' çocuklara ulaştırıldı.

Hem ailelere hem yerli üreticiye büyük destek

Merkezefendi Belediyesi, süt üreticilerine de destek oluyor. Yem desteği ile üreticilerin bir nebze olsun rahat nefes almasını sağlayan Merkezefendi Belediyesi, binlerce litre sütü yerli üreticiden alarak aylık 520 bin TL'lik destek sağlıyor. Ayrıca ailelerin de yüzünü güldüren 'Merkezefendi Halk Süt' projesi ile ailelerin bütçelerine aylık 1 milyon 400 bin TL katkıda bulunuluyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile Türkiye genelinde adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, Türkiye genelinde nüfusa oranla çocuklara en çok süt desteğinde bulunan ikinci belediye olma özelliğini de sürdürüyor.

"Çocuklarımız Merkezefendi halk süt içerek büyüyor"

Çocuklar için yapılan tüm hizmetlerin çok önemli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "4 yaşına giren Halk Süt ile ailelerin ekonomisine, çocuklarımızın sağlıkla büyümesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan çocuklarımızın süt ihtiyacını karşılıyor, onların doğal ve lezzetli süt içmesini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra sütü yerli üreticilerimizden alarak onlara da büyük destek sağlıyoruz. Çocuklarımızın, ailelerimizin ve üreticilerimizin her zaman yanındayız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya var gücümüzle devam ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ