Merkezefendi Belediyesi, 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ne Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak

Merkezefendi Belediyesi, 5-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ne katılmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Şenlikte konserler, müzik dinletileri, yarışmalar ve eğlenceli aktiviteler yer alacak.

Merkezefendi Belediyesi, 'Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'ne katılmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Merkezefendi Belediyesi'nin 5 Ağustos Cumartesi günü (yarın) başlayıp 6 Ağustos Pazar günü de devam edecek Ornaz Vadisi Yaz Şenliği'nde girişimci kadınların el emeklerini sergileyeceği 150 stant kurulacak. Şenlikte konserler, müzik dinletileri, yarışmalar ve eğlenceli aktiviteler yer alacak.

Ornaz Vadisi Yaz Şenliği için Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden servis araçları vatandaşları alana ücretsiz olarak ulaştıracak. Servisler, 19.00-22.00 arasında Merkezefendi Belediyesi önünden festival alanına, 20.00-23.00 arasında da festival alanından kalkış noktasına her saat başında hareket edecek.