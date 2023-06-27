Merkezefendi Belediyesi Kurban Kesim Noktalarını Hazırladı

Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Belirlenen kurban kesim alanları, ilçelilere en iyi şekilde hizmet vermek üzere hazırlandı. Belirlenen noktalarda vatandaşın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurban kesim işlemlerini yapabilmesi için tüm önlemler alındı.