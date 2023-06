Merkezefendi Belediyesi, Dar Gelirli Ailelerin Çocuklarına Beslenme Desteği Sağlıyor

Merkezefendi Belediyesi, 'Beslenme Desteği' ile dar gelirli ailelerin ilkokul ve ortaokulda eğitim gören çocuklarının öğlen yemeği ihtiyacını karşıladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlardan çocuklarımızın etkilenmemesi için çalışıyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile dar gelirli ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan 'Beslenme Desteği' ile hem öğrencilere hem de ailelerine katkı sağlandı. Çocuk gelişimi için gıda mühendisleri ve diyetisyenler tarafından belirlenen besin değeri yüksek menülerin yer aldığı destek ile öğrencilerin öğlen yemeği ihtiyacı karşılandı.

Merkezefendi Belediyesi Aşevi'nde özenle hazırlanan ve protein açısından zengin besinler, haftanın 5 günü minik öğrencilere ulaştırıldı.

"Her istediklerini keşke alabilseler"

Çocukların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çocuklarımız okullarında beslenemeden evlerine gitmek zorunda kalmasın düşüncesi ile 5 ay önce Merkezefendi'mizde 'Beslenme Saati' hizmetimizi başlattık. Bu süreçte, ilçemizde bulunan 11 okulda, hem dar gelirli hem de deprem bölgesinden şehrimize gelen yüzlerce çocuğumuza her gün lezzetli ve besleyici yemekleri ulaştırdık. Çocuklarımız canlarının istediği her şeyi yiyebileceği bir ülkede yaşamayı hak ediyorlar. Keşke her istediklerini alabilseler. Bu zor zamanları dayanışmayla, sevgiyle hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ