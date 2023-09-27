Merkezefendi Belediyesi Aşevi'nden binlerce ihtiyaç sahibine kahvaltı ve yemek

Merkezefendi Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan kahvaltı ve yemek menüleri, binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her koşulda yanındayız" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Sümer Mahallesi'nde bulunan Merkezefendi Belediyesi Aşevi'nde özenle hazırlanıp paketlenen öğünler, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. Günde iki öğün yemek ihtiyacının karşılandığı hizmet ile gelir durumu düşük, engelli, yaşlı, yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi Merkezefendililere kahvaltı ve yemek menüleri ekipler tarafından her gün teslim ediliyor.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN HER KOŞULDA YANINDAYIZ"

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Aşevimizde özenle hazırlanan besleyici ve lezzetli yemeklerimizi, binlerce ihtiyaç sahibi hemşehrimize ulaştırıyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren sosyal belediyecilik anlayışı ile çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Ekonomik şartlardan dolayı zorlanan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her zaman yanındayız" dedi.