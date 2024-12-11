Merkez Jupa, Turizmi Geliştirerek Göçü Önlemeyi Hedefliyor

Kuzey Makedonya'nın batısında bulunan Türk belediyesi Merkez Jupa, tarihi ve coğrafi güzelliklerini turizme açmayı hedefliyor.

Balkanlar'daki birçok ülkede olduğu gibi Kuzey Makedonya da vatandaşlarının Avrupa'ya göç etmesi sorunu yaşarken, ülkedeki Türk belediyesi Merkez Jupa, tarihi ve coğrafi güzelliklerini turistlere açarak Avrupa'ya göçü engellemek istiyor.

Merkez Jupa, turistlerin ülkede en çok ziyaret ettiği Ohri ve Struga şehirlerinden yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta yer alıyor.

Dağları, ormanları ve Türkçe konuşan halkıyla ülkenin nadir yerleri arasında bulunan Merkez Jupa, ayrıca ziyaretçilerine geleneksel Türk ve Makedon mutfaklarından lezzetler de sunuyor.

Merkez Jupa'nın nüfusunun yüzde 85'ini Türkler oluşturuyor

Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim, belediyenin mevcut altyapı sorunlarını ve turizmin bölgeye getirilerini AA muhabirine anlattı.

Belediyenin nüfusunun önceki yıllarda yaklaşık 10 bin olduğunu kaydeden İbrahim, eskiden belediyeden göçün, Türkiye'ye olduğunu ancak son zamanlarda başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini ve bu sebeple son verilere göre nüfusun giderek azaldığını ifade etti.

İbrahim, Merkez Jupa'nın nüfusunun yüzde 85'ini Türklerin, geri kalanını Arnavut ve Makedonların oluşturduğunu belirterek, belediye sınırlarında Türkçenin yanı sıra Makedonca ve Arnavutça eğitim veren iki ilkokul ve bir lise olduğunu söyledi.

"(Müzeye giden yol) Bu proje bizim için hayati önem taşıyor"

Belediyeye bağlı Kocacık köyünde Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin Anı Evi'nin bulunduğunu da vurgulayan İbrahim, "Türk turistlerin ziyareti, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu belediye halkı için çok anlamlı." dedi.

İbrahim, "Fakat büyük bir sorunumuz var. Müzeye kadar giden yol çok zorlu ve dar. Genelde turistler oraya giderken çok zorluk çekiyor. Bu sorunu, Türk ve Kuzey Makedonyalı siyasetçilere her fırsatta aktarıyoruz çünkü bu proje bizim için hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un, yakın zamanda belediyeyi ziyaret ettiğini belirten İbrahim, konu hakkında kendisine de bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

Meseleyi Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'ye de aktardıklarını anlatan İbrahim, konunun en kısa zamanda çözüm bulmasını umduğunu, böylelikle turistlerin bölgenin tarihi ve coğrafi güzelliklerini görme fırsatını elde edebileceğini dile getirdi.

Hükümetin birkaç ay önce belediyelere ödenek sağladığını aktaran İbrahim, söz konusu yol, "bölgesel yollar" kategorisine girdiği için Merkez Jupa Belediyesinin bu yolun yapımı için ödenekten yararlanmayacağını kaydetti.

İbrahim, "Biz zaten istesek de o yol üzerinde ne çalışma yapmaya ne para harcamaya hakkımız var. Dolayısıyla Kuzey Makedonya hükümetine ve yardımda bulunabilecek tüm kurumlara, o yol üzerinde çalışma yapılması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ali Rıza Efendi Anı Evi'nde Türkçe konuşan rehberler bulunuyor

Ali Rıza Efendi Anı Evi Müdürü Deniz Hasan da "2014'ten bu yana Anı Evi'ni yıllık yaklaşık 2 bin turist ziyaret ediyor. Burada yöresel eşyaların yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk, babası Ali Rıza Efendi, dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi ve babaannesi Ayşe Hanım gibi birçok şahsiyetin balmumu heykeli bulunuyor." diye konuştu.

Hasan, Türkçe konuşan rehberlerin, Anı Evi'ni ve bölgeyi tanıtmak için hizmet verdiğine işaret ederek, bölgeye olan ilginin artmasını umduğunun altını çizdi.

Anı Evi yakınlarında ayrıca bungalov ev projesini başlattıklarını söyleyen Hasan, turistlerin burada konaklayabilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Ali Rıza Efendi Anı Evi

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Merkez Jupa Belediyesi arasında 2012'de imzalanan protokolle başlatılan Ali Rıza Efendi Anı Evi müze kompleksi projesi, iki ülke uzmanları tarafından yapılan arkeolojik araştırmalar ve çevre köy evleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde aslına uygun olarak 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı.

Ali Rıza Efendi Anı Evi, 2023'te Kuzey Makedonya hükümetinin aldığı kararla "Ulusal Kurum" statüsüne getirildi.

Kompleks, "Akraba Evi" ve "Anı Evi" adı verilen birbirinden bağımsız iki evden oluşuyor.

Akraba Evi'nin giriş katında bir mutfak ve üst katında Mustafa Kemal Atatürk'ün idadi yıllarını yansıtan Manastır Odası bulunuyor.

Anı Evi'nde ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ve kız kardeşi Makbule Hanım'ın çocukluk dönemlerini temsil eden balmumu heykelleri de sergileniyor.