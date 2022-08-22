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Merkez Bankası yüksek kur ve enflasyon riskine rağmen faizi neden yeniden düşürdü?

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 8 ay sonra politika faizini yeniden düşürdü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 8 ay sonra politika faizini yeniden düşürdü. 100 baz puanlık indirimle faiz 14'ten 13'e indi.

Merkez Bankası'nın bu kararını Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ve Prof. Ercan Uygur; Murat Sabuncu ve Candan Yıldız'a yorumladı.

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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Para Politikası Kurulu Gelecek Partisi Merkez Bankası Güncel Haberler

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