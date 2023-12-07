Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Aralık ile biten haftada 3 milyar 656 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Aralık ile biten haftada 3 milyar 656 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Aralık ile biten haftada 3 milyar 656 milyon dolar artarak 140 milyar 149 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 236 milyon dolar artarak 90 milyar 997 milyon dolardan 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 1 Aralık haftasında 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL