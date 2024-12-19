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Merkez Bankası Rezervleri Artış Gösterdi

Merkez Bankası Rezervleri Artış Gösterdi
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Merkez Bankası, 13 Aralık ile biten haftada toplam rezervlerinin 4 milyar 92 milyon dolar artarak 163 milyar 482 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 98 milyar 175 milyon dolara, altın rezervleri ise 65 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

(ANKARA)- Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 13 Aralık ile biten haftada 4 milyar 92 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Aralık ile biten haftada 4 milyar 92 milyon dolar artarak 163 milyar 482 milyon dolar oldu

Brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artarak 95 milyar 11 milyon dolar seviyesinden 98 milyar 175 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 13 Aralık haftasında 928 milyon dolar artarak 64 milyar 379 milyon dolar seviyesinden 65 milyar 307 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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