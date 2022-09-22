Merkez Bankası politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Açıklama sonrasında Dolar Türk Lirası karşısında yeniden zirveyi gördü.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada politika faizinde 100 baz puan indirime gidildiği duyuruldu. Açıklama sonrasında Dolar, Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçti ve 1 ABD Doları 18,3892 Türk Lirası'ndan işlem gördü.

PPK'dan yapılan açıklamada "Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını" öngören Kurul, "Bununla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler azalan dış talebin etkisiyle iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.

Fed kararı sonrası Dolar/TL kuru zirveyi gördü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz oranlarında dün üçüncü kez art arda75 baz puanlık artış yapması Dolar/TL kurunun sabah saatlerinde tarihi zirveyi görmesini beraberinde getirmişti. Dolar/TL kuru Aralık 2021'de gördüğü 18,3633 seviyesini aşarak,18.38'in üzerini test etti ve 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Fed kararı ardından dolarda güçlenme görülürken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında gerilediği izlendi.

ABD'de politika faiz oranı bu yıl tam beş kez arttırıldı. 75 bazlık artışlar ise son üç ayda üst üste geldi. Fed en son, derin ekonomik durgunlukların yaşandığı 1970 ve 80'li yıllarda bu kadar sert önlemlere başvurmuştu.

DW / AI, EC