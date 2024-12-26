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Merkez Bankası Politika Faizini İndirdi

Merkez Bankası Politika Faizini İndirdi
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 olarak belirledi.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 olarak belirledi.

TCMB PPK, aralık ayı politika faizini belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığındaki toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 47,5 olarak belirledi.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA / Güncel
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