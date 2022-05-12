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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Mayıs ile biten haftada 794 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Mayıs ile biten haftada 794 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Mayıs ile biten haftada 794 milyon dolar artarak 107 milyar 659 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 621 milyon dolar artarak 65 milyar 398 milyon dolardan 66 milyar 19 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 6 Mayıs haftasında 174 milyon dolar artarak 41 milyar 467 milyon dolardan 41 milyar 641 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Merkez Bankası, Banka, Mayıs, dolar, Güncel, Haberler

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