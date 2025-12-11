ATO Başkanı Baran'dan Faiz Değerlendirmesi: "Merkez Bankası'nın Attığı Adımı Doğru Buluyor, Devamını Bekliyoruz"

Haberler

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, TCMB'nin politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirmesinin ticaret, yatırım ve üretim açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirme kararını, ticaret, yatırım ve üretim açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baran, şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankamızın bugün gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine düşürmesi kararı, ticaret, yatırım ve üretim açısından olumlu bir gelişmedir. Geçen hafta açıklanan enflasyon rakamlarının beklenenden düşük gelmesi faiz indirimi beklentilerimizi güçlendirmişti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi çok önemli. Bugün yaşadığımız bütün sıkıntıların kaynağının enflasyondaki yükseliş olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde enflasyondaki gerilemenin reel sektörün hareket kabiliyetini artırması gerekiyor, bu da ancak faiz indirimiyle mümkün. Bu nedenle Merkez Bankası'nın attığı adımı doğru buluyor, devamını bekliyoruz. 2025 yılı üyelerimiz için finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığı bir yıl oldu. Bu adımın ardından bankaların da elini taşın altına koymasını ve faiz indirimini kredi piyasasına yansıtmasını, işletmelerimizin finansmana daha rahat erişmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. KOBİ'lerimiz başta olmak üzere ekonomimizin üretim gücünü oluşturan işletmelerimizin nakit ihtiyacına uygun koşullarla ulaşması, ekonomik gelişimimize de etki edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
