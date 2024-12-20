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Merkez Bankası'nın Anketi: TÜFE Beklentileri Artış Gösterdi

Merkez Bankası'nın Anketi: TÜFE Beklentileri Artış Gösterdi
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Merkez Bankası'nın aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi. 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise hafif değişim gösterdi.

(ANKARA) - Merkez Bankası'nın yayımladığı aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyatları (TÜFE) beklentisi yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi.

Merkez Bankası, aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlandı. Piyasa katılımcılarının yıl sonu TÜFE eklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken, bu anket döneminde yüzde 27,07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,33 ve yüzde 18,47 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 48,59 oldu.

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 35,72 TL iken bu anket döneminde 35,30 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 42,75 TL iken, bu anket döneminde 43,23 TL oldu.

Katılımcıların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2024 büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 oldu. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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