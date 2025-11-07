Merkez Bankası Enflasyon Tahminlerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel