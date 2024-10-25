Merkez Bankası Ekim Ayı Reel Kesim Güven Endeksini Açıkladı

(ANKARA) - Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ekim ayında 99,2'den 102,2 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel eesim güven endeksini açıkladı. Banka'nın verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 100,9 oldu. 2024 yılı Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 3,0 puan artarak 102,2 seviyesine yükseldi.