Üye Girişi
Haberler

Merkez Bankası Ekim Ayı Reel Kesim Güven Endeksini Açıkladı

Merkez Bankası Ekim Ayı Reel Kesim Güven Endeksini Açıkladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi 99,2'den 102,2 seviyesine yükseldi. Ayrıca, 2024 yılı Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış endeks 3,0 puan artışla 102,2 oldu.

(ANKARA) - Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi ekim ayında 99,2'den 102,2 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel eesim güven endeksini açıkladı. Banka'nın verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 100,9 oldu. 2024 yılı Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 3,0 puan artarak 102,2 seviyesine yükseldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Merkez Bankası Ekonomi Finans Güncel Banka

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi! Müfettiş raporundaki detaylar tüyler ürpertti

Raporda bebek katili çeteyle ilgili kan donduran detaylar var
Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.