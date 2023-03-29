Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyonda gerileme sürecini adım adım yaşıyoruz

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Uyguladığımız politika çerçevesi enflasyonu düşürme gücüne sahiptir. Dış şokların etkilerine rağmen, enflasyonda kademeli bir gerileme sürecini adım adım yaşıyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara Sanayi Odası mart ayı meclis toplantısına katıldı. Kavcıoğlu, "Uyguladığımız politikaların da desteğiyle enflasyonda düşüş süreci başlamıştır. TÜFE yıllık enflasyonu 2022 yılı ekim ayındaki zirvesinden 30,3 puan düşerek, 2023 yılı şubat ayı itibarıyla yüzde 55,2 seviyesine ulaşmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının olağanüstü düzeyde artması, enflasyondaki düşüşün çok daha önce ve hızlı gerçekleşmesini engellemiştir. Özellikle vurgulamak istiyorum ki, uyguladığımız politika çerçevesi enflasyonu düşürme gücüne sahiptir. Dış şokların etkilerine rağmen, enflasyonda kademeli bir gerileme sürecini adım adım yaşıyoruz. Enflasyondaki düşüş süreci, ekonomimizi tehdit eden birçok büyük şokun ardı ardına yaşandığı ve bunlara rağmen ekonomimizin kazanımlarını korumayı başarabildiğimiz bir ortamda yaşanmakta. İlerleyen dönemde, Liralaşma Stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi parasal istikrarı tesis ederek parasal aktarımı güçlendirecek; finansman maliyeti kanalıyla potansiyel arzı desteklemeye devam edecek ve arz-talep dengesine olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacaktır" dedi.

Kavcıoğlu, deprem ile birlikte ülkenin son dönemde gerçekleştirdiği yapısal ekonomik kazanımları korumanın önemi ve değerinin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Üretim ve yatırım kapasitesi yüksek ekonomimiz, asrın felaketi sonrasında dahi mevcut politika çerçevesiyle güçlenerek yoluna devam etme imkanına sahiptir. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kalıcı fiyat istikrarı perspektifiyle oluşturulan Liralaşma Stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edilecek. Gerileyen politika faizlerinin sunduğu uygun finansman maliyeti imkanlarından ekonominin üretken alanlarının faydalanmasını teşvik edecek bir anlayışla hedefli kredi politikalarımızı ihracat ve yatırım kapasitesini destekleyecek şekilde geliştirmeyi sürdüreceğiz. Parasal aktarımın etkinliği için uzun vadeli ve ticari kredi faizlerinin düşük seviyelerde olmasını sağlayacak, aktarımın güçlendirilmesi için liralaşma odaklı politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Türk lirası cinsi uzun vadeli ve düşük faizli finansman ile yapılan yatırımlar ihracat ve cari fazla kapasitesini desteklerken, bankamız rezervleri sürekli güçlendirilen ve çeşitlendirilen bir yapıya kavuşmuştur. Küresel ölçekte rezerv kayıplarının yaşandığı bir dönemde uluslararası rezervlerimizde artış sağlanmıştır. Rezervlerdeki güçlü yapı, döviz kurlarındaki oynaklıkların azalmasında da önemli bir çıpa vazifesi görmektedir" diye konuştu.