Merkez Bankası, 2025 Yılını 1 Trilyon 64,9 Milyar TL Zararla Kapattı

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı bilançosunda 1 trilyon 65 milyar TL zarar açıkladı. 2023 yılında 818,2 milyar TL, 2024 yılında 700,4 milyar TL zarar eden Merkez Bankası'nın, son üç yılda toplam zararı 2 trilyon 574 milyar TL'yi buldu. Bu dönemki toplam zararın mali büyüklüğü GSYH'nın yüzde 6,3'üne ulaştı. Bu düzey, toplam kamu eğitim harcamalarının ve yatırım teşviklerinin iki katına karşılık geliyor.

TEPAV Merkez Direktörü, ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na, Merkez Bankası'nın 2025 yılı bilançosunda açıkladığı zararı değerlendirdi. Yılmaz, 2023 yılında zararın Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) kaynaklandığını anımsatarak, "2024 yılı zararında KKM'nin ağırlığı yüzde 91 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2025 yılında ise zarar esas olarak Merkez Bankası'nın para politikası araçlarından kaynaklı kurumsal zarar şeklinde karşımıza çıkmıştır" diye konuştu.

"KKM olmasaydı Merkez Bankası, 2023 ve 2024 yıllarında zarar etmemiş olacaktı" diyen Yılmaz, "Aslında uluslararası kurallara göre Hazine'nin üstlenmesi gereken tutar, bütçe giderlerinin düşük gösterilmesi kaygısıyla da Merkez Bankası'na aktarılmıştır" dedi."

Ödenen faizler zarara neden oldu

Yılmaz, 2025 yılında ortaya çıkan zararın, Merkez Bankası'nın ödediği faizlerden kaynaklandığına dikkatİ çekerek, "Sıcak parayla artan fazla likiditeyi çekmek için açık piyasa işlemleri sonucu ödenen faizler, bankalara zorunlu karşılıklar için ödenen faizler ve hazine TL hesaplarına ödenen faizler bu zararın temel kalemlerini oluşturuyor. Dolayısıyla yüksek enflasyon, aşırı yüksek faizler Merkez Bankası'nın para politikası araçlarını kullanması üzerinden de bir zarar oluşmasına yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

Hazine'ye kuruş aktaramayacak

Yılmaz, Merkez Bankası'nın 2023 yılından itibaren zarar etmesi nedeniyle Hazine'ye kar payı aktaramadığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"2015-2023 arasında bütçe gelirlerinin ortalama yüzde 2'si seviyesinde olan bu kar paylarının (bazı yıllar artarak yüzde 8,9'a kadar çıkmıştır) bütçeye aktarılamaması bütçe gelirlerini azaltıyor, finansal piyasalara da kaynak aktarılması anlamına geliyor."

Merkez Bankası'nın para politikası araçları üzerinden bu seviyede zarar etmesinden kaynaklı olmak üzere Hazine'ye aktaracağı kar payı bulunmaması, vergi mükellefinin bu işten kamu yararı kaybına yol açıyor diyebiliriz."

Kaynak: ANKA