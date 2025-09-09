Merkez Ankara İş Cinayeti Davası… Baba İsmail Çetin: "Bizim Evlatlarımız Toprak Altında. 37 Aydır Adalet İstiyoruz, Para Adaleti Satın mı Aldı?"

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) -"Merkez Ankara" inşaatında 15 Ağustos 2022'de şiddetli fırtına ve sağanakta perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyer iki mühendislik öğrencisinin ölmesi ve birinin yaralanmasına ilişkin 5 sanıklı davanın duruşması, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hayatını kaybeden stajyer öğrenci Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, "37 aydır ben Rize'den geliyorum. 37 aydır acı çekerek suçlu bizmişiz gibi gelip gidiyoruz. 37 aydır adalet istiyoruz. Şirket yetkilileri bu durumu hiç olmamış gibi unutmuşlar. Burada bizim evlatlarımız toprakta yatıyor. Suçlu biz miyiz? Adaletin peşinde koşuyoruz. Para adaleti mi satın aldı" dedi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pasifik İnşaat'ın taşeron firması Bozbaşoğulları İnşaat'ın işveren vekili İnan Yücel, firmanın ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, olayda yaralanan stajyer Ege Kıratlı, kazada hayatını kaybeden Emre Çetin ve Taha Öztürk'ün babaları İsmail Çetin ve Zeki Öztürk katıldı. Sanıklardan Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar ise duruşmada hazır bulunmadı.

Reddi hakim talebinde bulunulan mahkeme başkanının tayinin çıktığı öğrenildi. Yargılama yeni mahkeme başkanı ile devam edecek. Duruşmada ilk olarak mağdur avukatı Murat Yıldız dinlendi. Avukat Yıldız, "Türkiye'de şu anda bu dosyada iş güvenliği uzmanı bulunamıyor. Eski heyet şirket yetkililerinin mahkemede dinlenmesini ısrarla, hukuka aykırı bir şekilde reddetti. Biz bu gerekçelerle reddi heyet talebinde bulununca da hakkımızda suç duyurusunda bulunuldu. Biz burada şirket yetkilileri mutlak kusurlu demiyoruz, dosyada Ankara'nın neredeyse en büyük projesi hakkında bir organizasyon şeması yok, bu noktada da şirket yetkilileri gelsin işleyişi anlatsın istedik" dedi.

İş mahkemesindeki davaya kusur raporu girdi: "Yüzde 60 Pasifik İnşaat kusurlu. Stajyerlerde kusur yok"

Yıldız savunmasına şöyle devam etti:

"İş mahkemesinde devam eden yargılamada kusur raporu geldi. Bunu sunuyoruz dosyaya. Pasifik İnşaat'ın yüzde 60 diğer firmanın ise yüzde 40 kusurlu olduğu, hayatını kaybedenlerin ve yaranan mağdurunda hiçbir kusuru bulunmadığı kaydedildi. Burada getirip bir kürekçi ve bir kalıpçı yargılanmasın. Yetkililerin burada yargılanması gerekirken her seferinde bir sıvacı, bir kürekçi, kalıpçı huzura çıkartılıyor.

Bir yandan da görülen hukuk davasında buraya göre çok daha fazla delil var. Ne yazık ki önceki mahkeme heyetinde bunları toplatamadık. İsimlerini belirttiğimiz yetkililerin beyanlarının alınmasının ardından dosyada bilirkişi raporunun alınmasını talep ediyoruz. Yetkililerin burada dinlenmesi birilerinin vefat etmesinden daha vahim değil."

Oğlunu kaybeden Çetin: "Suçlu biz miyiz? Adaletin peşinden koşuyoruz?"

Avukat Yıldız'ın ardından duruşmada, iş cinayetinde hayatını kaybeden stajyer öğrenci Emre Çetin'in babası İsmail Çetin söz aldı. Çetin, "37 aydır ben Rize'den geliyorum. 37 aydır acı çekerek suçlu bizmişiz gibi gelip gidiyoruz. 37 aydır adalet istiyoruz. Şirket yetkilileri bu durumu hiç olmamış gibi unutmuşlar. Burada bizim evlatlarımız toprak altında yatıyor. Suçlu biz miyiz? Adaletin peşinde koşuyoruz. Para adaleti mi satın aldı" dedi.

"Bilinçli ihmaller nedeniyle evlatlarımızı kaybettik"

Hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk de "Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bilinçli ihmaller nedeniyle evlatlarımızı kaybettik. İki tane gencecik insan toprak altında" şeklinde konuştu.

Sanıklardan İnan Yücel ise savunmasında şunları kaydetti:

"Emre Özgiran isimli kişi Pasifik İnşaat'in iş güvenliği uzmanlığında çalışıyor. Bu yüzden bilirkişi raporundan muaf tutulmasını talep ediyorum çünkü bu kişi Pasifik İnşaat'i koruyacak bir rapor verecektir. Ayrıca 5 yıl da hükmün açıklanmasının gereği vardır, Pasifik İnşaat'ta bir işçinin asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine neden oldu. Rektörün de görev ve sorumlulukları vardır. Bu hava durumunda öğrencileri staja gönderen okul yönetimi de sorumludur. Ben ceza alabilirim hiç sorun değil ancak tüm sorumlular yargılanmalıdır."

İnan Yücel'in avukatı Şahin Kılıç da şu taleplerde bulundu:

"Kazada yaralanan Ege Kıratlı ODTÜ'nün öğrencisi. ODTÜ işveren gözüküyor. Bu yüzden ODTÜ'den bilirkişi görevlendirilmesi mümkün değil. Hayatını kaybeden Taha Öztürk de Hacettepe Üniversitesi öğrencisi. Bu yüzden Hacettepe'den de uzman görevlendirilmemeli. Çünkü öğrencilerin hocaları bir nevi dosyada bilirkişilik yapmış olacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi heyeti oluşturularak rapor alınmasını istiyoruz."

Tekrar söz alan avukat Yıldız ise "Kamu görevlileri kendi kurumlarını ilgilendiren olaylara müdahil olamazlar. Ancak burada ne ODTÜ ne de Hacettepe yargılanıyor. Öte yandan binlerce öğrencisi olan bu kurumların bir öğrencisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle hazırlayacağı bilimsel raporun taraflı değil, bilimsel olacaktır" ifadelerini kullandı.

Emniyete müzekkere: "Organizasyon şeması temin edilsin"

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Heyet, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak Merkez Ankara hakkında organizasyon şemasının temin edilmesine, A sınıfı iş güvenlik uzmanı, Ankara Üniversitesi'nden getirilen bilirkişiler, Gazi Üniversitesi veya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden inşaat mühendisliği bölümünden akademisyenin dosyaya tevdiine ve meydana gelen olayla ilgili kusur durumlarının tespiti için rapor hazırlanmasına karar verilirken, raporda Merkez Ankara iş cinayeti ile ilgili organizasyon şemasının dikkate alınması istendi.

Bir sonraki duruşma 20 Ocak 2026'ya ertelendi.