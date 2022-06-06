Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi Kadın Takımı ligi lider bitirdi - Haberler

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Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi Kadın Takımı ligi lider bitirdi

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi Kadın Takımı ligi lider bitirdi

Türkiye Masa Tenisi Süper Lig'de mücadele eden Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi Kadın Takımı, 2021-2022 kadınlar klasman grubunu lider tamamladı.

Türkiye Masa Tenisi Süper Lig'de mücadele eden Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi Kadın Takımı, 2021-2022 kadınlar klasman grubunu lider tamamladı.

Çorum'da düzenlenen müsabakada Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi Kadın Takımı, Batman Belediyespor'u 4-3, Denizlispor'u 4-0 ve Hatayspor'u 4-0 yenerek ligi 26 puanla lider bitirdi.

Kulüp başkanı Zafer Karataş, antrenör ve sporcuları tebrik ederek, çok iyi takımlara karşı önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Karataş, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarla mücadele etmek Mardin'imizi en üst seviyede temsil etmek ve Mardin'imizin tanıtımına katkı vermek ayrıca bizleri gururlandırıyor. Takımımızın bu başarısı geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Önümüzdeki sezon daha iddialı bir takım kurup Mardin'imizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyemize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, yönetim kurulumuza ve diğer bütün paydaşlarımıza katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kulüp antrenörü İzzettin Atasever de ligin zorlu rakiplerden oluştuğunu, çok çalışıp emek harcayarak grubu lider bitirdiklerini söyledi.

Atasever, sporcuları gösterdikleri başarılardan dolayı kutlayarak, "Bu zorlu süreçte bizlere çok büyük maddi ve manevi desteği olan sponsorumuz Merit Grubuna minnettarız. Kulüp başkanımız Zafer Karataş'a, en büyük motivasyon kaynağımız Dr. Nureddin Özdener ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Beytullah Birlik ve ekibine şahsım ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Karataş Türkiye Mardin Güncel Haberler

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