Meriç'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Meriç'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Kasım Efe Gedikli hayatını kaybetti. Kazada, arkasındaki yolcu da yaralandı.

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kasım Efe Gedikli (19) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçenin Küçükdoğanca Mahallesi'nde meydana geldi. 10 NH 949 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kasım Efe Gedikli yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gedikli ile arkasında yolcu olarak bulunan Özbey Elgün yola savruldu. İhbarla bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasım Efe Gedikli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Özbey Elgün ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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