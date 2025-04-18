Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı

Meriç'te Kalp Sağlığı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Meriç'te Kalp Sağlığı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kalp Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç ilçesinde farkındalık programı düzenlendi. Etkinlikte vatandaşların sağlık taramaları yapıldı ve kanser taramaları hakkında bilgilendirildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünce "Kalp Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında Meriç ilçesinde farkındalık programı düzenlendi.

Kadıdondurma köyünde gerçekleştirilen farkındalık ve stant etkinlikte vatandaşların boy, kilo, tansiyon, kan şekeri ve karbonmonoksit seviyesi ölçüldü.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde yapılan kanser taramaları hakkında bilgilendirilen vatandaşlardan uygun yaş aralığında olanlar taramaya davet edildi.

Standı ziyaret eden vatandaşlar, normal doğumun önemi konusunda da bilgilendirildi. Şikayeti olan vatandaşların EKG çekimi yapılarak, verem savaş tarama tırında da akciğer filmi çekilerek taramaları gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da programa katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.