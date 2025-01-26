Meriç Nehri'nin Seddeleri Taşkınlara Karşı Güçlendiriliyor
Edirne'de Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından güçlendiriliyor. Meriç Köprüsü ile Süvari Köprüsü arasındaki kesimde 6 bin 500 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı çalışmaları yapılıyor.
Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin seddeleri olası taşkınlara karşı güçlendiriliyor.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin Meriç Köprüsü ile Süvari Köprüsü arasındaki kesiminde çalışma yapıyor.
Çalışmalar kapsamında 6 bin 500 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştirilecek.
Karaağaç Tahliye Kanalı'nda da 4 bin 600 metre sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel