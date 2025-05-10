Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz

İpsala'da Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için set çekildi

İpsala'da Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için set çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kuruma noktasına gelen Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması amacıyla set çekildi.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kuruma noktasına gelen Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması amacıyla set çekildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, çeltik üretiminin yaygın olduğu İpsala'da deniz suyunun Meriç Nehri'ne karışmaması, çiftçinin zarar görmemesi amacıyla nehrin döküldüğü Ege Denizi'nin boğaz kısmına kumla set çekti. İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan 120 metrelik setle deniz suyunun çeltiklere ulaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

GEREKLİ TEDBİRLER ANLIK ALINACAK

İpsala Kaymakamlığı koordinesinde Çeltik Komisyonu, Devlet Su İşleri (DSİ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi ile bir komisyon kurulacağı ve komisyonun her gün toplanarak su riskini değerlendirip, gerekli tedbirleri anlık alacağı kaydedildi.

'BU SENE ERKEN YAPTIK'

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, " Meriç Nehri'nde her sene oluşturduğumuz setti, bu sene erken yaptık. Hamzadere Sulama Birliği aracılığıyla yaptığımız setin amacı, deniz suyunun Meriç suyuna karışmasını engellemektir. Amacımız, çiftçilerimiz için tüm riskleri en aza indirerek verimli bir sezon geçirmektir. Bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu

Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor

Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

İŞKUR verileri paylaştı! İşte en çok personel aranan meslekler
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.