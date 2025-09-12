Meriç Nehri'nden gelen suyun Çakmak Barajı'na aktarımı başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Edirne'deki çiftçilerimizin çok yoğun su problemleri vardı. Burayı besleyen nehirlerin debileri yazın çok ciddi düşüşler gösterdi. Artık bu konu da tarihe karışmış durumda. Bu kadarıyla kalmayacak. Edirne'de olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında su yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yumaklı, Uzunköprü ilçesindeki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci'den Meriç Nehri'nden baraj havzasına su taşıyan ve yapımı tamamlanan projeyle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra bakan Yumaklı, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba butona basarak Meriç Nehri'nden gelen suyun Çakmak Barajı'na su aktarımını başlattı.

Yumaklı, incelemesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de sulama yatırımlarına çok önem verdiklerini belirtti

Son 23 yılda su ve sulama alanlarına 3.4 trilyon liralık yatırım yapıldığını anlatan Yumaklı, bu süreçte 11 binden fazla tesisi vatandaşların hizmetine açtıklarını söyledi.

Yumaklı, gıda arz güvenliği için son derece önemli 72 milyon hektarlık alanı sulamaya açtıklarını vurgulayarak, bu başarıda bu ülkenin pırıl pırıl mühendislerinin imzası olduğunu belirtti.

Son 23 yılda Edirne'ye 55 milyar liralık yatırım yapıldığını aktaran Yumaklı, "237 tesis inşa edildi. 9 baraj 28 gölet bu süre içinde devreye alındı. 606 bin dekarlık alan da sulamaya açılmış oldu. Bu süreçte 2,5 milyon dekarlık arazi de tabulaştırıldı. Yine Edirne'ye 116 taşkın koruma tesisi yapıldı. Doksan iki bin dekarlık bir arazinin taşkından korunduğunu da söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarma projesinin bugün itibariyle başladığını, barajın kış aylarında 75 milyon metreküp suyu Meriç Nehri'nden buraya aktarmak suretiyle muhafaza edeceğini bildirdi.

Yeni yapılan tesisin maliyetinin barajla birlikte yaklaşık 657 milyon lira olduğunu ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Meriç'ten alınacak su 12 kilometrelik bir pompa istasyonuyla aktarma ve iletim kanalına iletilmiş olacak. Oradan da 5 kilometrelik bir başka kanala geçecek. Biraz önce açılışını yaptığımız ve çalışma sesini duyduğumuz 8 devasa pompa ile bu baraja akmış olacak. Edirne'deki çiftçilerimizin çok yoğun bir su problemleri vardı. Burayı besleyen hehirlerin debileri yazın çok ciddi düşüşler gösterdi. Artık bu konu da tarihe karışmış durumda. Bu kadarıyla kalmayacak. Edirne'de olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında su yatırımlarımıza devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, bütün yatırım ve faaliyetlerinde kendilerine her zaman büyük destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.