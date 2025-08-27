Meriç Nehri'nde Taşkın Öncesi Güçlendirme Çalışmaları Başlatıldı

Devlet Su İşleri (DSİ), geçen yıllarda taşkınların yaşandığı Meriç Nehri kıyısında rutin set güçlendirme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında, Meriç ile Süvari köprüleri arasındaki kesimde 6 bin 500 metre uzunluğundaki sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştirilecek.

Ekipler ayrıca, olası taşkınlarda nehir suyunun bir bölümünün aktarıldığı Karaağaç Tahliye Kanalı'nda 4 bin 600 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıyor.

Öte yandan nehirde su akışını yavaşlatan ve yatağın daralmasına yol açan kum adacıkları da temizlenerek akışın hızlanması sağlandı.

Seddeler, olası bir taşkında nehir yatağından suyun kent merkezine yayılmasını önleyen toprak setlerdir.