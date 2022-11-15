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MERİÇ NEHRİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

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EDİRNE'de Meriç Nehri'nde 20'li yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nde 20'li yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Kaçak göçmene ait olduğu değerlendirilen ceset, morga kaldırıldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nin Karaağaç Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından bir ceset görüldü. İhbar üzerine bölgeye Afad, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin botla sudan karaya çıkardığı cesedin, 20'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Kaçak göçmene ait olduğu değerlendirilen ceset, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meriç Nehri Jandarma Edirne AFAD Güncel Haberler

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