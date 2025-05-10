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Meriç Nehri'nde Deniz Suyu Karışımını Önlemek İçin Set Çekildi

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Edirne'de Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmasını önlemek amacıyla set yapıldı. Setin, çiftçilerin zarar görmemesi için İpsala Kaymakamlığı tarafından bu yıl mevsim öncesi inşa edildiği belirtildi.

Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için set çekildi

EDİRNE - Edirne'de Meriç Nehri'nde debi düşmesi sonrası nehre deniz suyu karışmaması için yapılan set bu yıl mevsim öncesi yapıldı.

İpsala Kaymakamlığı, tuzlu suyun Meriç Nehri'ne karışarak çiftçinin zarar görmesini önlemek için nehrin döküldüğü Ege Denizi'nin boğaz kısmına kumlarla set ördü. Çiftçinin talepleriyle Meriç Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü yere yakın İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan set ile tuzlu deniz suyunun ürünlere gelmesi önlenecek.

Önlemler alınmaya başlandı

İpsala Kaymakamlığı koordinesinde Çeltik Komisyonu, DSİ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifiyle bir komisyon kurulacağı, her gün toplanılarak, su riskini değerlendirip, gerekli tedbirlerin anlık alacağını belirtildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, "Çiftçilerimiz için tedbirlerimizi erken alıyoruz. Meriç nehrinde her sene oluşturduğumuz setti bu sene erken yaptık. Hamzadere sulama birliği aracılığıyla yaptığımız settin amacı deniz suyunun Meriç suyuna karışmasını engellemektir. Amacımız çiftçilerimiz için tüm riskleri en aza indirerek verimli bir sezon geçirmektir. Deniz suyunun Meriç Nehri'ne girmesini engellemek için oluşturulan set, stabilize malzemesiyle desteklenecek, hızlı bir şekilde malzeme tedariki sağlayacaktır. Çiftçimiz için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel
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