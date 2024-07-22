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Meriç Nehri'nde 2 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

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Tekirdağ'ın Meriç Nehri'nde kaybolan Sanem Yağmur Demir ve Mert Tutuşturan'ın cansız bedenleri dalgıçlar tarafından bulunup kıyıya çıkarıldı. Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen bedenlerin otopsi işlemleri yapılacak.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Meriç Nehri'nde kaybolan Sanem Yağmur Demir (14) ile Mert Tutuşturan'ı arama çalışmalarına Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen dalgıçlar da katıldı. Dalgıçların yaptığı aramada Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri bulunup, kıyıya çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarını takip eden yakınları, ölüm haberlerini alınca büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşları döktü. Nehirden çıkarılan Demir ile Tutuşturan'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Edirne Valisi Yunus Sezer de bölgeye gelerek incelemede bulundu. Vali Sezer, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya'dan bilgi aldı. Sezer, bir süre inceleme yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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