Meriç ilçesinde ziynet eşyaları çalındı
Meriç ilçesinde yaşayan bir kişi, evine gelen misafirlerin ardından ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Polise başvuran kişinin şikayeti üzerine konuyla ilgili ifadeler alındı.
Meriç ilçesinde ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.
Büyük Doğanca Mahallesi'nde yaşayan N.K. evine gelen misafirler gittikten sonra ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.
Meriç Polis Merkezi Amirliği'ne giden N.K. şikayette bulundu.
Konuyla ilgili H.K, D.K. ve K.K'nin ifadeleri alındı.
Uyuşturucu operasyonu
Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri R.K'nın üzerini aradı.
Aramada 2.37 gram bonzai ele geçirildi.
R.K. gözaltına alındı.
Gar şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü
Edirne Tren Garı şantiyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstasyon Mahallesi'ndeki şantiye alanında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri kullanılmayan traverslerin bulunduğu alanda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.