Meriç Demir Kahraman: Artık Adalet Bizim İçin Bir Yaşam Hakkı Meselesidir

(ANKARA) - Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, "Eşim Tayfun Kahraman, yıllardır tedavisini üstlenen hekimlerin gözetiminde olacak. Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir..." dedi.

Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, MS atağı geçirmesi üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yatırıldı. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Eşim Tayfun Kahraman, yıllardır tedavisini üstlenen hekimlerin gözetiminde olacak. Bu süreç boyunca bizlerin yanında olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu zorlu süreçte her türlü kolaylığı ve bilgilendirmeyi sağlayan Marmara Kapalı Cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı yetkililerine de teşekkür ederim. Haklılığımız ve masumiyetimiz apaçık ortadayken, Anayasa Mahkemesi'nin kararı tartışmasız bir biçimde önümüze konmuşken tüm bunların yaşanmasından dolayı büyük bir keder duyuyorum. Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir..."