Haberler

Meriç Demir Kahraman: Artık Adalet Bizim İçin Bir Yaşam Hakkı Meselesidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin sağlık durumu ve adalet arayışı hakkında açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, "Eşim Tayfun Kahraman, yıllardır tedavisini üstlenen hekimlerin gözetiminde olacak. Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir..." dedi.

Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, MS atağı geçirmesi üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yatırıldı. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Eşim Tayfun Kahraman, yıllardır tedavisini üstlenen hekimlerin gözetiminde olacak. Bu süreç boyunca bizlerin yanında olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu zorlu süreçte her türlü kolaylığı ve bilgilendirmeyi sağlayan Marmara Kapalı Cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı yetkililerine de teşekkür ederim. Haklılığımız ve masumiyetimiz apaçık ortadayken, Anayasa Mahkemesi'nin kararı tartışmasız bir biçimde önümüze konmuşken tüm bunların yaşanmasından dolayı büyük bir keder duyuyorum. Artık adalet bizim için bir yaşam hakkı meselesidir..."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 tutuklama

Ünlü baklavacı, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Kulisleri sallayan iddia: Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye geçiyor

CHP'den istifa eden milletvekili, AK Parti'ye katılıyor
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Gaziantep'te aynı aileden 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

7 kişilik aile, hastanelik oldu! Durumları ağır
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Üst geçitte kar topu atan çocukları yumruklayıp, yerde tekmeledi

Diyarbakır'da kayda alınan görüntüye tepki yağıyor