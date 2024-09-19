Mergilan'da Atlas Festivali Başladı

Özbekistan'ın Fergana vadisindeki Mergilan şehrinde geleneksel ipek kumaşı Atlas Festivali başladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) himayesinde Özbekistan hükümeti tarafından Mergilan şehrinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalin açılışına dünyanın 20'ye yakın ülkesinden çok sayıda tekstilci, ipek kumaş üretici ve uzmanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin organizatörlerinden Özbekistan Esnaflar Birliği Başkanı Rasul Mirzaahmedov, açılışta yaptığı konuşmada festivalin, geçmişte ipek kumaşının önemli merkezlerinden olan ve günümüzde de eski tekniklerle geleneksel ipek kumaşı olan Atlas'ın üretildiğini Mergilan'da yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Mirzaahmedov, festivale Özbekistan'ın yanı sıra Orta Asya bölgesinin önde gelen ipek kumaşı üreticileri ile tasarımcıların katıldığını belirterek, festival katılımcılarının coğrafyasının her sene giderek genişlediğine dikkati çekti.

Festival kapsamında geçmişte geleneksel ipek kumaşı üretimini yansıtan tarihi fotoğrafların yer aldığı "fotoğraflara yansıyan tarih" sergisinin açılışı yapıldı, ayrıca geleneksel ipek kumaşından tasarlanan giysilerin sergilendiği defile düzenlendi.

Açılış etkinliğinin ardından ülkede geleneksel ipek kumaşını üretme tekniğinin yaşatılmasına büyük katkıları olan üreticilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Festival kapsamında "Özbekistan'da somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere taşıma meseleleri" konulu konferans düzenlenecek.

Atlas Festivali 21 Eyül'de sona erecek.