Üye Girişi
Haberler

Mergilan'da Atlas Festivali Başladı

Mergilan'da Atlas Festivali Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'ın Mergilan şehrinde düzenlenen Atlas Festivali, geleneksel ipek kumaşı üretimini kutlamak amacıyla dünyanın 20'ye yakın ülkesinden katılımcıları bir araya getirdi. Festivalde tarihi fotoğraf sergileri ve geleneksel giysi defileleri düzenlenirken, kültürel mirasın geleceğe taşınması da tartışılacak.

Özbekistan'ın Fergana vadisindeki Mergilan şehrinde geleneksel ipek kumaşı Atlas Festivali başladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) himayesinde Özbekistan hükümeti tarafından Mergilan şehrinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalin açılışına dünyanın 20'ye yakın ülkesinden çok sayıda tekstilci, ipek kumaş üretici ve uzmanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin organizatörlerinden Özbekistan Esnaflar Birliği Başkanı Rasul Mirzaahmedov, açılışta yaptığı konuşmada festivalin, geçmişte ipek kumaşının önemli merkezlerinden olan ve günümüzde de eski tekniklerle geleneksel ipek kumaşı olan Atlas'ın üretildiğini Mergilan'da yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Mirzaahmedov, festivale Özbekistan'ın yanı sıra Orta Asya bölgesinin önde gelen ipek kumaşı üreticileri ile tasarımcıların katıldığını belirterek, festival katılımcılarının coğrafyasının her sene giderek genişlediğine dikkati çekti.

Festival kapsamında geçmişte geleneksel ipek kumaşı üretimini yansıtan tarihi fotoğrafların yer aldığı "fotoğraflara yansıyan tarih" sergisinin açılışı yapıldı, ayrıca geleneksel ipek kumaşından tasarlanan giysilerin sergilendiği defile düzenlendi.

Açılış etkinliğinin ardından ülkede geleneksel ipek kumaşını üretme tekniğinin yaşatılmasına büyük katkıları olan üreticilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Festival kapsamında "Özbekistan'da somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere taşıma meseleleri" konulu konferans düzenlenecek.

Atlas Festivali 21 Eyül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Etkinlikler Özbekistan Festival Kültür Güncel Sanat Yaşam

Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

 İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

Çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor Kayserispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızılyıldız Benfica maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kızılyıldız Benfica geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kızılyıldız Benfica maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kızılyıldız Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi? Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)! Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI izle! (HD) Trabzonspor Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? SMA akraba evliliğinden mi oluyor? SMA neden olur? Akraba evliliği yasaklanacak mı? Tabii Spor canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Tabii Spor donmadan, HD canlı yayın linki Feyenoord Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Feyenoord B. Leverkusen maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İdam gelecek mi? Yeni Anayasa'da idam olacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });