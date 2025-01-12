Üye Girişi
Haberler
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama
Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor

Mergabütan Kayak Merkezi'nde Kar Keyfi

Mergabütan Kayak Merkezi'nde Kar Keyfi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi, kar nedeniyle hazırlanan pistlerde kayak ve kızak keyfi yaşamak isteyen ziyaretçileri ağırladı. Kayakseverler, kayak takımları ve kızaklarla eğlenceli vakit geçirirken, yeni başlayanlar için de temel kayak eğitimi verildi.

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlendi.

Kente 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde gece etkili olan yağışın ardından yürüme bandı ve teleskinin bulunduğu 1. etaptaki tüm pistler, görevlilerce hazırlanarak hizmete sunuldu.

Kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerden merkeze gelen kayakseverler, öğrenciler ve bazı vatandaşlar, karın keyfini çıkardı.

Bazı ziyaretçiler kayak takımları ve snowboardlarla, çocuklarıyla gelen aileler ve öğrenciler ise kızaklarla kayarak güzel zaman geçirdi.

Antrenörlerden temel kayak eğitimi alan bazı vatandaşların ilk kez kaymanın heyecanını yaşadığı kayak merkezine gelenler, zaman zaman etkili olan sise rağmen eğlenceli vakit geçirdi.

Şırnak'tan 16 kişilik ekiple kente gelen Şeyma Balcı, AA muhabirine, kayak yapmaya yeni başladığını söyledi.

Merkezi çok beğendiklerini anlatan Balcı, "Buraya yeni geliyorum, çok güzel bir yer. Bundan sonra daha sık gelmeyi düşünüyorum. Ziyaretçilere daha fazla kayak takımı ve kızak seçeneği sunulursa daha güzel olur. Çok güzel bir coğrafya. İnsanlar burada keyifli zaman geçiriyor. Herkesi buraya bekleriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
img

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
img

Resti çekti: Ben o takıma gitmem
img

1 dakika bile oynamadan transfer yaptı! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı

Atkı ve bereleri çıkarın! İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler

Son Dakika Haberleri

Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? TS Antalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Boluspor-Adanaspor Maç Yayın Bilgisi CANLI maç izle! (Trabzonspor Antalyaspor) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Ocak Trabzonspor Antalyaspor maçı nereden izlenir? TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Ocak 2025 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Boluspor Adanaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Boluspor Adanaspor maçı ne zaman? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ocak Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ocak Pazar Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Genoa Parma Maçı Yayın Bilgileri Genoa Parma CANLI İZLE şifresiz! Serie A Genoa Parma maçı ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.