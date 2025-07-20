Merdivenden Düşen Yaşlı Kadına Torununun Yardımıyla Ulaşıldı
Adana'da merdiveninden düşen 72 yaşındaki Yıldız Karaman, torunu Aden Yusuf'un kargo görevlisinden yardım istemesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Olay, evin güvenlik kameralarına yansıdı.
Adana'da merdiveninden düşen yaşlı kadın, torununun yardım istediği kargo görevlisinin sağlık ekiplerine haber vermesi sayesinde hastaneye götürüldü.
Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde yaşayan Yıldız Karaman (72), 18 Temmuz'da dengesini kaybetmesi nedeniyle merdivenden düştü.
Anneannesinin merdivende hareketsiz yattığını gören 10 yaşındaki Aden Yusuf, o sırada bir eve kargo bırakmaya giden görevliye bağırarak yardım istedi.
İsmi öğrenilemeyen görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Karaman'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan kadının kafa ve kolunda kırık olduğu belirlendi.
Aden Yusuf'un kargo görevlisinden yardım istemesi ve sağlık ekiplerinin Karaman'ı sedyeyle taşıması evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.