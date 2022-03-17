Merdivenden düşen kadına rektör müdahale etti

ANTALYA (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) bugün başlayan 'Yerinde Yaşlanma Bahar Çalıştayı'nın açılışı için salona gelen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, merdivenden düşerek fenalaşan Mukaddes Çakmak'ı sakinleştirerek kontrol amacıyla hastaneye gitmeye ikna etti.

AÜ, Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aynı Hedefe Yürüyenler Grubu işbirliği ile düzenlenen ve 3 gün sürecek 'Yerinde Yaşlanma Bahar Çalıştayı' başladı. Akademisyen, yaşlı çalışmaları yürüten derneklerin katıldığı çalıştayın açılışı, üniversite içerisindeki Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışa AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt katıldı.

Çalıştayın başlamasına kısa süre kala yerine oturmak için merdivendenr çıkan Mukaddes Çakmak, dengesini kaybederek düştü. Fenalaşan Çakmak'ı o sırada salona giren Prof. Dr. Özlenen Özkan sakinleştirdi. Çakmak, iyi olduğunu söylese de Prof. Dr. Özkan'ın ısrarı üzerine kontrol amaçlı AÜ Hastanesi'ne götürüldü.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Özkan, böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Prof. Dr. Özkan, '20'nci yüzyıla nüfus patlaması damgasını vurduysa, 21'inci yüzyıla yaşlanan nüfus gerçeği damga vuruyor. Ülkemizde de yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve üzeri nüfusun oranı 2020 yılında yüzde 9,5'a yükseldi. TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2040 yılında yüzde 16,3, 2080 yılında ise 25,6 olacağı tahmin ediliyor. Yani 60 yıl sonra her 4 kişiden 1'ini 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturacak. Ben çağı yakalamanın önemli unsurlarından birinin de yaşlı nüfusun tecrübelerinden yararlanmak, artan yaşlı nüfusun üretken kalmasını sağlamak olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.

AKTİF YAŞLANMA KONUSUNUN ÖNEMİ

Yaşlı nüfusun üretkenliğini korumasının bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, 'Bu hem toplumun yaşlılarımızın bilgeliğinden, tecrübelerinden yararlanması için, hem de yaşlı nüfusun başta Alzheimer olmak üzere hareketsizlik ve amaçsızlıkla etkisini artıran risklere karşı korunması için gereklidir. Çağımızın önemli hastalıklarından biri olan Alzheimer ile ilgili yapılan araştırmalar da aktif yaşlanma konusunun önemini gözler önüne seriyor. Hem fiziksel, hem de zihinsel aktiviteleri sürdürmenin Alzheimer ile mücadelede çok önemli bir katkısı olduğu biliniyor" diye konuştu.

YERİNDE YAŞLANMA

Gerontolojik araştırmaların yaşlıların karşılaştığı sosyal sorunların, adaletsizliklerin ve eşitliksizliklerin yaşadıkları yer ve çevre ile ilgili olduğunu gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, 'Yaşlıların yaşadığı mekanın düzenlenmesi, yaşlılıktan kaynaklanan çoğu sorunun ortadan kalkmasını sağlayabilir. Yaşlı için mekan yalnızca yaşamın sürdürüldüğü bir yer değil aynı zamanda sosyal ilişkilerin ve yaşlı kimliğinin de kurulduğu bir alandır. Ev yalnızca fiziksel bir ikamet mekanı değildir aynı zamanda yaşlı birey için sosyal kimliğini ve anılarını koruma olanağı sağlayan bir yerdir. Asıl olan yaşamı mümkün olduğu kadar uzun ve sağlıklı olarak kendi evi ve mahallesinde arkadaşları ve ailesiyle birlikte olmasını sağlıyoruz. Yerinde yaşlanmayı destekliyoruz" dedi.

Mustafa Gürbüz, gerontolojik araştırmaların, yaşlıların karşılaştıkları sosyal sorunların, adaletsizliklerin ve eşitliksizliklerin yaşadıkları yer ve çevre ile ilgili olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Gürbüz, yaşlı bireylerin yaşadığı mekanın düzenlenmesinin, yaşlılıktan kaynaklanan çoğu sorunun ortadan kalkmasını sağlayabileceğine vurgu yaparak, 'Yaşlı için mekan yalnızca yaşamın sürdürüldüğü bir yer değil aynı zamanda sosyal ilişkilerin ve yaşlı kimliğinin de kurulduğu bir alandır. Ev yalnızca fiziksel bir ikamet mekanı değildir. Aynı zamanda yaşlı birey için sosyal kimliğini ve anılarını koruma olanağı sağlayan bir yerdir. Yaşlıların tanıdığı bir çevrede yaşaması bazı yararlar sağlayabilir. Özellikle sosyal çevrede tanıdık, bildik insanlar ve onlardan edindiği sosyal destek yaşlıların yaşam boyu üzerinde olumlu katkı sağlayabilir" dedi.

YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLER İYİLEŞTİRİLMELİ

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt kentte yaşlılara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kurt, 'Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi Grubu, yaşlı nüfusun her geçen yıl arttığı kentte yaşlı sorunlarının çözümüne yönelik programlar yürütüyor. Kentimizde sürdürülebilir yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen bir anlayışla hareket edildiğinden insan dostu kent beklentimiz öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, emekliler tarafından rağbet gören Antalya'da, yaşlılara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi daha fazla önem kazanmaktadır. Yaşlılarına duyarlı bir kentin, aynı zamanda engelliler ve çocuklar başta olmak üzere her toplumsal kesim için daha yaşanabilir bir kent olacağı dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

YAŞLILAR HIZLA ARTIYOR

Çalıştayda gerçekleştirilen 'Yerinde Yaşlanma' konulu ilk konferansın başkanlığını, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yaşlılık Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Canatan yaptı. Prof. Dr. Canatan, dünyada yaşlıların arttığı bir dönem yaşandığını söyleyerek, 'Dünyada 2021 yılında dünya nüfusu içerisindeki yaşlıların oranı yüzde 9.6'dır. Türkiye'de ise yaşlı oranı 2021 yılında yüzde 9.7'ye çıkmıştır. Bundan sonra ileriye dönük öngörülerde bu oranın hızla artacağı üzerine çalışmalar olduğunu görüyoruz ve 2040 yılında bu oranın yüzde 16.3 olacağı bildiriliyor. Yaşlılar hızla artıyor" dedi.

Konferansta Pamukkale Üniversitesi Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Velittin Kalınkara 'Yerinde Yaşlanma' konulu konuşma ve sunumunu gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aylin Görgün Baran'ın başkanlığını yaptığı 'Bilge Yaşlanma' konulu konferansta Antalya Emekliler Meclisi Başkanı Mustafa Cengiz konuştu.