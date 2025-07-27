Merdivenden Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Merdivenden Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde merdivenden düşen 56 yaşındaki Cebral Günay, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, evinde merdivenden düşen Cebral Günay (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Cebrail Günay, evinde merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Günay için ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Günay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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