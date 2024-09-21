Üye Girişi
Haberler

Rize'de Öğrenci Gizem Kazdal'ın Trajik Ölümü: Yangın Merdiveninde İfadenin Ardından Düşme

Rize'de Öğrenci Gizem Kazdal'ın Trajik Ölümü: Yangın Merdiveninde İfadenin Ardından Düşme
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 14 yaşındaki Gizem Kazdal, okuduğu ortaokulun 4'üncü katında yangın merdiveninin boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. Kazdal'ın arkadaşları, yangın merdivenindeki emniyet filesinin üzerine çıkarak iddia üzerine düştüğünü ve filenin aniden koptuğunu bildirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Gizem, Güneysu'da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

RİZE'de, Gizem Kazdal'ın (14), öğrenim gördüğü ortaokulun 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdiği olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kazdal'ın arkadaşlarıyla iddia üzerine yangın merdivenin bulunduğu boşluktaki emniyet filesinin üzerine çıktığı, filenin bir anda bağlantı noktasından koptuğu, diğer katlardaki emniyet filelerinin de öğrenciyi taşımadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kazdal, Güneysu ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Rize Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Gizem Kazdal, sınıfının bulunduğu 4'üncü katta, bina içindeki yangın merdiveninin bulunduğu boşluktan düştü. Kazdal'ın arkadaşları, durumu öğretmenlerine haber verdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gizem Kazdal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kazdal, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında arkadaşlarının ifadelerine başvuruldu. Arkadaşları ifadelerinde ders boş olduğu için koridora çıktıkları, Gizem'in iddia üzerine merdiven boşluğundaki emniyet filesinin üzerine çıktığı, filenin bir anda bağlantı noktasından koptuğu, diğer katlardaki emniyet filelerinin de onu taşımadığını söyledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Gizem Kazdal için Güneysu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Gizem'in amcası Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekili Muhammet Avcı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Gizem'in ailesi taziyeleri kabul etti. Gizem Kazdal'ın cenazesi Güneysu Merkez Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Kıbledağı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Olay Rize

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz

ABD'ye uçmadan Beşar Esad'a mesaj gönderdi: Biz hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });