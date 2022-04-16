MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KAYSERİ'de, 9 katlı binanın 5'inci katındaki merdiven boşluğunda atık malzemelerden dolayı çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesindeki 9 katlı binanın 5'inci katındaki merdiven boşluğunda meydana geldi. Merdiven boşluğunda bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler merdiven boşluğunu kapladı. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangını söndürmek isteyen bina sakini 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.