Merdan Yanardağ'ın avukatları tahliye talep etti

Merdan Yanardağ'ın avukatları Bilgütay Durna ve Ümit Isıgöllü tarafından üst mahkemeye gönderilmek üzere İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sunuldu. Dilekçede, verilen tutukluluk kararının hukuka aykırı olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtildi. Dosyada suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil bulunmadığı belirtilen dilekçede, "Merdan Yanardağ ve müdafii gerek kolluk, gerekse savcılık ve hakimlik aşamalarında, 26 Haziran 2023 tarihli açık kaynak araştırma tutanağı içinde yer alan kaydın montaj bir videoya dayandığını ifade etmişler, 27 Haziran 2023 tarihinde de savcılık sorgusu öncesinde soruşturmaya konu TV program kaydının tamamını içeren flash diski dosyaya sunmuşlardır. Sonrasında TV programının tamamını içeren bu kayıt hem savcılık hem hakimlikçe izlenmiştir. Bununla birlikte, tutuklama kararında müdafii tarafından sunulan bu delil yok sayılmış, kararda lehte veya aleyhte bir tartışmanın konusu dahi yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Soruşturmanın montaj bir video üzerinden başlatıldığı ve bu videonun delil olarak tutuklamaya gerekçe gösterildiği kaydedilen dilekçede, Yanardağ hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararının kaldırılarak tahliye kararı verilmesi talep edildi.

AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Avukat Ümit Isıgöllü ise "Her şeyden önce usulen tutukluluğa itiraz ediyoruz. Ne olması gerekir burada, delil karartma... Canlı yayın karartılabilir mi? Mümkün değil. Ne olması lazım? Yurtdışına kaçma vesaire. Hiçbir zaman kaçmamış, defalarca çağrılmış, bir kere aksatmamış bir sanıktan bahsediyoruz. Tutukluluğa itiraz ediyoruz. Esasta da bir suç yok. İnsanlar bir gün doğup, uyanıp terörist olmazlar. Bu bir fikirdir. O fikir, 37 yıldır gazetecilik yapan cilt cilt kitabı bulunan Merdan Yanardağ da yok. Merdan Yanardağ ne terörü övmüş ne böyle bir kastı var ne esasta böyle bir suç oluşmuş buna da itiraz ediyoruz" diye konuştu.