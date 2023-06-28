Üye Girişi
Haberler
Merdan Yanardağ hakkında 'montaj' iddiası yok

Merdan Yanardağ hakkında 'montaj' iddiası yok

Güncel Haberler

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde' bir iddiada bulunulmadığı açıklandı.

-TELEVİZYON programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde' bir iddiada bulunulmadığı açıklandı.

Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/137583 soruşturma numaralı dosyası üzerinden hakkında soruşturma yürütülen Merdan Yanardağ'ın, 26/06/2023 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ve 27/06/2023 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda müdafileri huzurunda alınan savunmalarında,  "soruşturmaya konu tespiti yapılan sözlerin kendisine ait olduğunu ancak konuşmasının tamamının bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği ironi yapmak istediğini" beyan etmiş olup, alınan her iki ifadesi sırasında gerek kendisi gerekse müdafileri tarafından tespiti yapılan soruşturmaya konu söz ve açıklamaların montajlanmış olduğu yönünde bir iddiada bulunulmamıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Merdan Yanardağ Cumhuriyet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title