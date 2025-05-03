MERCOSUR, Ticari Müzakere Önceliklerini Belirledi

Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR), yılın ikinci yarısında ticari açıdan önemli ülkelerle müzakerelere öncelik verecek.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen MERCOSUR Dışişleri Bakanları Toplantısı, yayımlanan ortak bildiriyle sona erdi.

Bildiride, MERCOSUR'un ticari ilişkiler açısından öncelik taşıyan ülkelerle müzakerelere hız vereceği belirtilerek, "Dışişleri bakanları, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında tüm ortaklar için ticari açıdan önemli olan ülkelerle dış müzakerelere öncelik verilmesi ve bu müzakerelerin teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldılar." ifadesi kullanıldı.

Toplantının "samimi ve güven verici bir atmosferde" gerçekleştiği vurgulanan bildiride, üye ülkelerin, MERCOSUR'un güçlendirilmesinin yanı sıra dinamik, zorlu ve uluslararası ticarette önemli değişimlerle karakterize edilen mevcut küresel durum karşısında yapının modernize edilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ettikleri aktarıldı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, "MERCOSUR'un büyümeye devam edebilmesi ve blok içinde ve dışında ticareti geliştirecek fırsatlar yaratabilmesi için omuz omuza çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MERCOSUR Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahibi Arjantin'in yanı sıra Brezilya, Uruguay, Paraguay ve tam üyelik sürecindeki Bolivya katıldı.