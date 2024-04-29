Mercek-6 Operasyonu Kapsamında Bursa'da Yakalanan Şüpheli Bilecik'te Cezaevine Teslim Edildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mercek-6 operasyonu kapsamında aranan şüphelilerin yakalanması için Bursa'da çalışma başlattı. 5 suçtan aranan şüpheli Bursa'da yakalandı ve Bilecik'e getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 17 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.
Mercek-6 operasyonu kapsamında Bursa'da yakalanan şüpheli Bilecik'te cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt genelinde sürdürülen Mercek-6 operasyonu çerçevesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda, 5 suçtan aranan zanlı Bursa'da yakalanarak Bilecik'e getirildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 17 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.