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Mercek-6 Operasyonu Kapsamında Bursa'da Yakalanan Şüpheli Bilecik'te Cezaevine Teslim Edildi

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mercek-6 operasyonu kapsamında aranan şüphelilerin yakalanması için Bursa'da çalışma başlattı. 5 suçtan aranan şüpheli Bursa'da yakalandı ve Bilecik'e getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 17 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Mercek-6 operasyonu kapsamında Bursa'da yakalanan şüpheli Bilecik'te cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt genelinde sürdürülen Mercek-6 operasyonu çerçevesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, 5 suçtan aranan zanlı Bursa'da yakalanarak Bilecik'e getirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 17 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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