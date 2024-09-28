Mercek-26 Operasyonu: 2 Bin 511 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il genelindeki 'Mercek-26' operasyonlarında 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yurt genelinde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik 'Mercek-26' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında 1271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 511 silah ele geçirildi, 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.