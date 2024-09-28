Üye Girişi
Haberler

Mercek-26 Operasyonu: 2 Bin 511 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Mercek-26 Operasyonu: 2 Bin 511 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen 'Mercek-26' operasyonlarında 2 bin 511 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il genelindeki 'Mercek-26' operasyonlarında 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yurt genelinde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik 'Mercek-26' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında 1271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek, 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 511 silah ele geçirildi, 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk

İsrail saldırılarında Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

Nasrallah öldü mü? Resmi ajans haberi böyle duyurdu

 Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

İşte kanlı saldırı emrini verdiği an!

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu

İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });