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Mercek-24 Operasyonunda 1975 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-24' operasyonlarında 1975 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini, 1878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-24' operasyonlarında 1975 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini, 1878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından yurt genelinde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 'Mercek-24' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; ev ve iş yeri baskınları ile halka açık alanlarda ve yol aramalarında 975 ruhsatsız tabanca, 410 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 33 uzun namlulu tüfek, 558 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1975 silah ele geçirildi. 1878 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonları düzenleyen kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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