Mercek-23 Operasyonlarında 2 Bin 269 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde son 5 günde düzenlenen 'Mercek-23' operasyonlarında 2 bin 269 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 2 bin 439 şüpheliye işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşınmasına yönelik İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerince 81 ilde son 5 günde 'Mercek-23' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol kontrollerinde 2 bin 439 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlar sonucu 1289 ruhsatsız tabanca, 387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 269 silah ele geçirildi.

Operasyonlarda emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.